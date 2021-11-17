Прививка против COVID-19 для "вагнеровцев" – первые нестыковки в расследовании Bellingcat

Вопрос с вакцинацией "вагнеровцев" пока остается открытым / Коллаж "Сегодня"
Первые нестыковки выявлены в появившемся 17 ноября отчете интернет-издания расследований о зонах военных действий Bellingcat о спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины по задержанию десятков наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер".
Прививка от COVID-19
В частности, в переводе отчета на сайте российского партнера Bellingcat интернет-издания The Insider говорится о том, что вербовщики обсуждали возможность перелета наемников при наличии прививки от коронавируса. Однако на момент этого обсуждения – апрель 2020 года – в мире еще только проводились первые испытания данного препарата.
Например, первую вакцину от коронавируса Convidicea зарегистрировали в Китае для вакцинации военнослужащих 25 июня 2020 года. Первую общедоступную вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) зарегистрировали в России 11 августа 2020 года.
Тонкости перевода
Стоит отметить, что в тексте оригинала отчета на сайте Bellingcat также написано о COVID-19. Однако это может обозначаться наличие иммунитета от коронавируса по причине того, что наемник переболел уже этим заболеванием.
Расследование
- Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль (2015 год) в эфире Украина 24 заявил, что операция провалилась из-за непрофессионализма и некомпетентности украинской власти.
- В самом расследовании рассказывается, что сценарий спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУРМО) по доставке в страну десятков наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе, начал разрабатываться в 2018 году.
- Для максимального правдоподобия решили использовать реальную, но прекратившую деятельность ЧВК "МАР", которая была создана в Санкт-Петербурге в 2012 году.
- Также в расследовании сказано, что о спецоперации с так называемыми "вагнеровцами" президент Украины Владимир Зеленский впервые узнал 15 июня 2020 года.