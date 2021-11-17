Прививка против COVID-19 для "вагнеровцев" – первые нестыковки в расследовании Bellingcat

Вопрос с вакцинацией "вагнеровцев" пока остается открытым / Коллаж "Сегодня"

Первые нестыковки выявлены в появившемся 17 ноября отчете интернет-издания расследований о зонах военных действий Bellingcat о спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины по задержанию десятков наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер".

Прививка от COVID-19

В частности, в переводе отчета на сайте российского партнера Bellingcat интернет-издания The Insider говорится о том, что вербовщики обсуждали возможность перелета наемников при наличии прививки от коронавируса. Однако на момент этого обсуждения – апрель 2020 года – в мире еще только проводились первые испытания данного препарата.

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Например, первую вакцину от коронавируса Convidicea зарегистрировали в Китае для вакцинации военнослужащих 25 июня 2020 года. Первую общедоступную вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) зарегистрировали в России 11 августа 2020 года.

Тонкости перевода

Стоит отметить, что в тексте оригинала отчета на сайте Bellingcat также написано о COVID-19. Однако это может обозначаться наличие иммунитета от коронавируса по причине того, что наемник переболел уже этим заболеванием.

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Расследование