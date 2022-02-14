Пристайко допустил отказ Украины от НАТО, чтобы избежать войны с РФ

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Украина может подумать об отказе от вступления в Североатлантический Альянс, если это поможет предотвратить войну с Российской Федерацией.

Об этом сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью журналисту Стивену Нолану.

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Предусмотрено Конституцией

По словам посла, вступление в НАТО предусмотрено Конституцией Украины. Однако он уточнил, что, учитывая ту угрозу, которая есть, Украина "могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг".

"Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции. Я сейчас отчасти иду против главного документа, который мы имеем. Когда я говорю это, что мы гибки, пытаясь найти лучший выход. Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно", – сказал Пристайко.

Вадим Пристайко / Фото: Игорь Рец, Сегодня

Среди прочего журналист спросил у посла, стоит ли, возможно, Украине отказаться от цели вступления в НАТО до среды, т.е. "вероятной даты начала вторжения России".

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"Вы спрашивали, рассматривали ли мы такую возможность. Я не верю, что мы это сделаем не потому, что мы глупы и упрямы. В этом разница. Я сказал вам, что мы этого не сделаем. Не знаю, чем нам придется пожертвовать", – сказал Пристайко.

При этом Пристайко заявил, что вступление Украины в НАТО является опасностью не для народа и не для территории РФ, а для "конкретного режима, который они имеют прямо сейчас".

Угроза со стороны России

Россия стянула более чем 100 тысяч военных, а также военную технику к границе с Украиной. Вторжение может начаться уже 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg.

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То же самое, по данным британского издания The Guardian, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.

Издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения" и под этим предлогом вторгнуться в Украину. Также не исключен вариант, в котором главари боевиков на Донбассе "призовут Москву вмешаться".

Напомним, РФ отклонила запрос Украины с требованием предоставления информации о военных учениях у границы, назвав его неприемлемым.

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