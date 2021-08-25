Вы не подходите. Президент Эстонии назвала возможные сроки вступления Украины в ЕС

Для вступления в ЕС Украине понадобится 20 лет работы. Фото: коллаж "Сегодня"

Европейскому Союзу следовало бы быть смелее в вопросе расширения, однако Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью "Европейской правде".

"Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. Нужно какое-то решение для Восточных партнеров: или мы предлагаем им полноценное членство, или создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции (Украины, Молдовы, Грузии. – Ред)", – отметила Кальюлайд.

Президент добавила, что сама является сторонником просто расширения, но это займет очень много времени.

"Вступление в ЕС подразумевает кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится до 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности. Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", – подчеркнула Кальюлайд.

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По ее словам, Украине, Молдове и Грузии мог бы помочь на евроинтеграционном пути некий промежуточный этап, а их экономики уже и сейчас интегрируются с экономикой ЕС.

"Мы готовы помогать этим изменениям, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа", – резюмирвала президент Эстонии.

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