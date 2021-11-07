Премьера Ирака пытались убить при помощи беспилотников. Есть раненые (фото, видео)

Премьер-министр не пострадал. Однако здание было повреждено / Коллаж "Сегодня"
В воскресенье утром на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми, которая расположена в "зеленой зоне" Багдада, была совершена атака при помощи трех беспилотников с взрывчаткой. Политик не пострадал, однако ранения получили шесть бойцов личной охраны премьера.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД Ирака.
Покушение
Сообщается, что силы безопасности смогли уничтожить два летательных аппарата при их налете на резиденцию премьера. Здание получило незначительные разрушения.
Как сообщалось, вскоре после атаки аль-Казыми обратился к населению страны с призывом проявить хладнокровие. "У меня все хорошо, слава Богу, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности на благо Ирака", – сказал он.
Аль-Казыми остался невредимым. Источники в службах безопасности сообщили СМИ, что в результате нападения ранения получили по меньшей мере шесть членов личной охраны премьер-министра.
Ответственность
Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирака Али Шамхани на своей странице в твиттере возложил ответственность за атаку на "иностранные аналитические центры, которые принесли лишь чувство незащищенности, разлад, нестабильность угнетаемому народу Ирака за счет создания и поддержки террористических групп и долговременной оккупации страны".
Западные СМИ отмечали, что попытка покушения на иракского премьера произошла на фоне роста напряженности после прошедших 10 октября в Ираке парламентских выборов. Они закончились акциями протеста.
Ситуация
- В Ираке остается напряженной ситуация с момента свержения западными войсками режима Саддама Хусейна в 2003 году.
- В июле после переговоров президента США Джо Байдена с аль-Казыми стало известно, что до конца 2021 года должна окончательно завершиться американская боевая миссия на иракской территории.
- При этом нападения на американские объекты продолжаются. В результате ракетного обстрела военной базы антитеррористической коалиции под руководством США в городе Эрбиль в Ираке 15 февраля начался пожар.
- В начале января 2021 на севере Ирака прогремел взрыв на пути следования конвоя с логистическим оборудованием, принадлежащим западной антитеррористической коалиции, которую возглавляет США.