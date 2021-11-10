"Предлагаю смешного Тищенко": "слугам" посоветовали кандидатов на главу партии

С Тищенко в "Слуге народа" было бы весело. Коллаж "Сегодня"

После того, как Александр Корниенко заявил об уходе с должности главы партии "Слуга народа", политсилу могли бы возглавить нардепы Николай Тищенко или Галина Третьякова.

Такое предложение в шутку озвучил эфире программы "Правда" на телеканале Украина 24 телеведущий Дмитрий Спивак.

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"Есть предложение. Вместо постоянно возбужденного Корниенко предлагаю смешного Тищенко на эту должность. Хотя бы будет весело, нормально…", – сказал он.

На реплику соведущей, что, мол женщина может занять эту должность, Спивак ответил: "Если женщина, то предлагаю Третьякову".

"Ее там наказали жестко. Это так Третьякова, которая "дети третьего сорта" и которая радовалась смерти депутата", – сказал телеведущий.

Перемены в "Слуге народа"