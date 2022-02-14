После заявления Пристайко Банковая обратилась к НАТО с вопросом

Советник главы Офиса президента заявил, что Украина конкретно выразила свое отношение к НАТО и ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине хотят видеть прямое заявление НАТО о перспективе членства в Альянсе.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, прокомментировав слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко о том, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО, сообщает LIGA.net.

Реклама

"Ситуация слишком накалена"

По словам Подоляка, Украина хочет видеть прямое заявление потому, что "ситуация слишком накалена, а позиции должны быть аккуратными и четкими – вопрос только в трактовке".

Кроме этого, он заявил, что Украина "вполне конкретно" выразила свое отношение к НАТО и ЕС, а оба союза зафиксированы в фундаментальных законах Украины "как безусловные приоритеты".

"Поэтому нет никаких иных обсуждений для любого должностного лица – это уже четко определено. Но, с другой стороны, где подобная же четкость от НАТО и ЕС? Потому что четкость – это ответственность, гарантии. На мой взгляд, именно сегодня Украина должна получить четкий ответ в виде перспективы членства", – сказал Подоляк.

Михаил Подоляк (скриншот из видеозаписи "Украина 24").

Реклама

Советник главы Офиса президента также отметил, что Украина "не может вечно стоять на пороге, не понимая, готовы ли нас впустить".

Что произошло

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью журналисту Стивену Нолану заявил, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Российской Федерацией.

По словам посла, вступление в НАТО предусмотрено Конституцией Украины. Однако он уточнил, что, учитывая ту угрозу, которая есть, Украина "могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг".

Реклама

Реакция посольства

В посольстве Украины в Великобритании прояснили "провокативные интерпретации разговора" посла Украины, отметив, что планы членства в НАТО "остаются неизменными".

"Это ясно регламентируется нашей Конституцией. Пока Украина не является членом Альянса, мы готовы рассматривать другие договоры, включая двусторонние, чтобы предотвратить войну", – заявили в посольстве.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что стремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в Конституции страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.

Читайте также: