Адвокаты Порошенко и ГБР поспорили из-за паспорта – что произошло

Пятый президент Украины Петр Порошенко фото: Коллаж "Сегодня"
Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко до сих пор не сдал паспорта. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал Порошенко П. А. меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности, в частности, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы , дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину, – сообщило ГБР.
В ведомстве отметили, что до сих пор это требование не выполнено.
В свою очередь адвокат Порошенко Игорь Головань опроверг обвинения ГБР, которые касаются невыполнения возложенных на Порошенко обязательств.
"ГБР не может не лгать. Паспорта Петра Порошенко сданы в ЦГУ ГМС в г. Киев и Киевской области мной лично сегодня утром (24 января. – Ред.)", – написал он на своей странице в Facebook и опубликовал скриншот штампа в подтверждение.
Суд над Порошенко
- 20 декабря 2021 года Петру Порошенко было сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. Ему вменяют организацию преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
- 19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Суд отпустил его под личное обязательство, обязав сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность.
- Политолог Руслан Бортник считает, что одной из причин, по которой суд не отправил Порошенко в СИЗО или под домашний арест, являются настойчивые рекомендации США. В Белом доме подчеркивают, что сейчас не время устраивать политические разборки и раскалывать общество, в то время как на границе стоят российские танки и 100-тысячный воинский контингент. Кроме того, возле Печерского суда было много сторонников Порошенко. Если бы его арестовали и попытались вывезти из суда на "автозаке", возможны были бы потасовки протестующих с полицией, и неизвестно, во что бы переросло противостояние.
- 21 февраля Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения.
Сайт "Сегодня" выяснял, по каким еще причинам суд оказался лояльным к пятому президенту Украины и почему не назначил суровую меру пресечения политику, подозреваемому в госизмене.