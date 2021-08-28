Порошенко, Медведчук, Тимошенко: кто получил самую большую зарплату в Верховной Раде

Кто из лидеров партий больше зарабатывает. Фото: коллаж "Сегодня"

Самую большую зарплату из всех лидеров политических партий в Верховной Раде получил пятый президент Украины, глава "Европейской Солидарности" Петр Порошенко. Он обошел Виктора Медведчука, Юлию Тимошенко, Юрия Бойко и других.

Об этом сообщил 24 канал со ссылкой на Аппарат Верховной Рады.

По информации, самую маленькую зарплату из представленных политиков получила глава "Голоса" Кира Рудык.

Сколько заработали лидеры партий в парламенте

Петр Порошенко из "Европейской Солидарности" – 1 039 744 гривни;

Виктор Медведчук из "Оппозиционной платформы – За життя" – 1 031 659 гривен;

Юлия Тимошенко из "Батькивщины" – 956 723 гривни;

Юрий Бойко из "Оппозиционной платформы – За життя" – 899 112 гривен;

Давид Арахамия из "Слуги народа" – 897 049 гривен;

Кира Рудык – 864 040 гривен.

Такую сумму политики получили за свою работу в парламенте в течение 29 августа 2019 года – 31 июля 2021 года.

На Порошенко недавно было совершено нападение

24 августа пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа в метро "Крещатик", когда тот направлялся к Кабмину.

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Позже появилось фото задержанного мужчины, который облил Порошенко. Как оказалось, мужчину зовут Юрий, он 1999 года рождения, из Козельца (Черниговская область).

По данному факту следователь Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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