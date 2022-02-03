Пора перехватить инициативу с Россией: Кулеба о новой помощи от НАТО

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По запросу Украины ряд членов Бухарестской девятки НАТО готовят решения, которые помогут усилить оборонные способности, киберзащиту и экономическую стабильность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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В МИД отметили, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в министерской встрече Бухарестской девятки НАТО по приглашению министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску. При этом это было первое участие Кулебы в мероприятиях этого формата.

Что было на встрече

Среди прочего участники встречи отметили, что агрессивные действия Российской Федерации "угрожают безопасности не только Украины, но и других стран Центральной Европы и евроатлантического пространства в целом".

"Страны Бухарестской девятки слишком хорошо знают, что такое "сфера влияния", поскольку находились под советской оккупацией в прошлом. Сегодня в наших общих интересах приложить максимум усилий, чтобы не дать России вернуть сферу влияния в современной Европе. Наше единство и жесткость позиций способны защитить безопасность в Европе", – рассказал Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. / Фото: Укринформ

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По его словам, евроатлантическому сообществу пора "перехватить инициативу в дискуссиях по европейской безопасности".

Дмитрий Кулеба также отметил, что Украина и ее партнеры скоординировали шаги по воплощению пакета сдерживания РФ от новой волны агрессии. Этот пакет включает в себя политические, экономические и измерения в сфере безопасности.

Что такое Бухарестская девятка?

Бухарестская девятка – это международная инициатива девяти стран-членов НАТО в регионе Центральной Европы. В ее состав входят государства на восточном фланге Альянса: Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия.

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Угроза вторжения РФ

Вблизи границ Украины Россия разместила примерно 115-тысячную армию. При этом министр обороны Алексей Резников заявил, что подготовки к наступлению России на Украину нет.

Также были опубликованы новые спутниковые снимки российской техники вблизи границ Украины и на территории оккупированного Крыма. Фото были сделаны в конце января и начале февраля.

Напомним, Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина готова к переговорам с РФ в любом возможном формате. Среди прочего он выразил надежду, что удастся организовать новый саммит в "нормандском формате".

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