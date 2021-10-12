"Помогла ДНК на окурках": задержан киллер, который пытался убить николаевского "Мультика"

Задержанный ранее судим. Фото: Ирина Венедиктова

Правоохранители сообщают, что задержали стрелка в николаевского бизнесмена Михаила Титова по кличке "Мультик". Преступник оставил на месте засады окурки, где были образцы ДНК.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

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Что известно

По данным следствия, еще в апреле 2020 он стрелял в местного бизнесмена Михаила Титова, более известного в криминальных кругах по прозвищу "Мультик".

На чердаке дома напротив места, где часто бывал потерпевший, стрелок устроил засаду. После покушения исполнитель оставил там ружье, на котором были найдены следы его ДНК.

Венедиктова сообщила, что совпадение ДНК случилось во время проверки на причастность к совершению преступления одного из местных жителей. Образцы ДНК на окурках совпали с теми, что остались на оружии и указали на личность стрелка.

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Что известно о задержанном

У задержанного есть конфликт с законом и он известный в криминальных кругах. Он был судим и является обвиняемым в процессах о вымогательстве и мошенничестве.

Пуля попала в голову "Мультику". Титов выжил, но имеет существенные проблемы со здоровьем.

Одним из мотивов возможного заказа его убийства правоохранители считают перераспределение криминальных сфер влияния в регионе.

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Предыстория

Покушение на Михаила Титова – известного как "Мультик" – было совершено днем в понедельник, 6 апреля 2020 года. Пострадавший получил сквозное пулевое ранение в шею и челюсть. Только благодаря тому, что охрана буквально за несколько минут доставила раненого в БСМП, его удалось спасти.

По оценке врачей, он потерял около 3 литров крови и в больницу был доставлен в состоянии геморрагического шока. После того, как врачи стабилизировали состояние, бригада челюстно-лицевых хирургов провела операцию, в ходе которой ушили поврежденные кровеносные сосуды.

Состояние Титова расценивается как стабильно тяжелое. Он находится в реанимации.

Полицейским удалось обнаружить оружие, из которого совершили покушение, – на техническом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Севастопольской, 47, в Николаеве была найдена, по предварительным данным, автоматическая винтовка типа ВСС "Винторез".

Ранее мы сообщали, что под Киевом на глазах у семилетнего сына расстреляли бизнесмена.

Также напомним, правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году.