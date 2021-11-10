Помните стакан воды и мокрого Саакашвили? Уже помирились с Аваковым

Саакашвили (слева) и Аваков уладили конфликт. Коллаж "Сегодня"

Экс-глава МВД Арсен Аваков помирился с главой Исполнительного комитета реформ Михеилом Саакашвили, которого в 2015 году облил водой. Об этом рассказал в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.

На вопрос ведущего, в каких отношениях были политики до того, как Саакашвили уехал в Грузию, он ответил: "В очень хороших".

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"Они помирились, они нашли общий язык. Уровня образования и мудрости хватило им для того, чтобы вспоминать этот инцидент с мудростью и юмором", – сказал Гордон.

Скандал между Аваковым и Саакашвили