Полицейский бунт: у Порошенко заявили о главных требованиях к власти

Фото: eurosolidarity.org

Массовое недовольство уровнем заработных плат и масштабный отток кадров из рядов Национальной полиции – это следствие провальной политики властей Зеленского, угрожающей национальной безопасности и безопасности граждан, сказано в заявлении политической партии "Европейская солидарность".

Там напомнили, что одним из главных условий реформы полиции была заработная плата выше средней для патрульных. Именно это и привлекало на службу лучших и стало антикоррупционным предохранителем, убеждены в "ЕС".

Реклама

В партии также обратили внимание на недавний случай массовых увольнений, который привлек внимание СМИ:

"Накануне 95% личного состава Токмакского отделения полиции написали рапорты на увольнение. Среди главных причин – низкий уровень заработных плат, невыплата 13-й зарплаты, невыплата сверхурочных и ковидных доплат и систематическое давление руководства для фиктивного повышения статистики раскрытия преступлений. Подобная ситуация наблюдается и в других участках по всей стране, что дискредитирует самую сущность реформы Национальной полиции".

Поэтому "Европейская солидарность" требует в срочном порядке пересмотреть размер заработной платы для патрульных и сотрудников Национальной полиции, а также выплатить задолженности по всем доплатам. В частности, речь и о 13-й зарплате, которую не выдали.

Реклама

В партии напомнили, что МВД получило 98 млрд гривен на 2021 год. Поэтому "ЕС" будет ждать отчета министра о том, как были потрачены средства.

Раньше мы писали о полицейском, рассказавшем о коррупции в отделении и о неудовлетворительных условиях труда, который в результате был уволен "задним числом".