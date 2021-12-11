Полицейских, которые остановили замминистра МВД Гогилашвили, хотят уволить – Разумков

Разумков считает, что на блокпосту служащие вели себя максимально корректно. Коллаж "Сегодня"

Бывший глава ВР Дмитрий Разумков не понимает, почему после публикации видео с конфликтом на блокпосту заместитель главы МВД Александр Гогилашвили не уволен, а только отстранен.

Об этом он говорил в ток-шоу "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

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О поступке Гогилашвили

"Я не понимаю, в чем тут разбираться. Так себя вести, надеясь, что далее будет уважение к руководству правоохранительных органов. Тут не нужно проводить никаких расследований – все на столе, вся информация, как он себя вел. Как я понимаю, на этих парней-полицейских, которые снимали это видео, сейчас оказывается давление, их хотят уволить из органов", – заявил Разумков.

Нардеп считает, что на блокпосту служащие вели себя максимально корректно. А вот Гогилашвили позорит министерство внутренних дел.

"У нас боги уже появились. Его должны все знать! Кто ты?! Извините, но кто вы такой, что вас должны все знать. У меня гораздо больше уважения вызывают полицейские, которые стоят на блокпосту, а не такой заместитель министра. Если министр не подаст на увольнение этой особы, то на репутации министерства можно ставить крест", – отметил экс-спикер.

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Разумков подтвердил, что женой Гогилашвили является Мария Левченко, которая работает личным помощником Владимира Зеленского. И поэтому вопрос увольнения замминистра стоит особенно остро.

"Если этого не произойдет (увольнения замминистра МВД – ред.), это будет подтверждением того, что "друзьям – все, врагам – закон". Это будет демонстрировать, что приближенным к президенту особам в этом государстве можно все. Я надеюсь, что все-таки нет", – говорит депутат.

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