Поклонской и Аксенову светит 15 лет тюрьмы – в чем их обвиняют

Аксенов и Поклонская подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Завершено расследование в отношении руководителей оккупационной администрации Крыма, среди которых Сергей Аксенов и Наталья Поклонская. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так называемые "глава республики Крым", "глава государственного совета республики Крым", бывший так называемый "прокурор республики Крым" и еще пять чиновников временно оккупированного полуострова подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

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Что им инкриминируют

ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111 (Государственная измена);

ст. 255 (Создание преступной организации).

Досудебным расследованием установлено, что в феврале-марте 2014 года представители российской оккупационной администрации принимали активное участие в действиях, направленных на насильственное свержение конституционного строя и изменение границ территории Украины.

По информации СБУ, вышеуказанные лица способствовали представителям страны-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. В частности, они принимали участие в создании оккупационных органов, непосредственно возглавляли их и руководили ими.

Обвинительный акт в отношении 8 человек направлен в суд. Наказание, предусмотренное за совершение инкриминируемых особо тяжких преступлений, предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Аннексия Крыма

5 марта 2014 года Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство органов досудебного следствия о задержании Сергея Аксенова, назначенного парламентом Крыма премьером автономии, и спикера Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимира Константинова.

Крое того, в Украине были открыты уголовные дела против председателя "Госсовета" аннексированного Крыма Владимира Константинова и "премьер-министра" Сергея Аксенова за призывы к насильственному свержению конституционного строя Украины.

До 2014 года Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю оккупационные власти полуострова назначили ее так называемым "прокурором Крыма". После российских выборов, которые были в 2016 году незаконно проведены на полуострове, она стала депутатом Государственной думы.

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В 2018 году генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Поклонской инкриминируют не только государственную измену, но и военные преступления. Поклонская назвала такие обвинения абсурдными, при этом она уверена, что ее запугивают.

15 декабря 2021 года Интерпол отказался объявлять в розыск Поклонскую.