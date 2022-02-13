Покер-фейс: оцениваем вероятность вторжения России без эмоций

Будет ли война с Россией? Этот вопрос, который порядком надоел с 2014 года, опять звучит весьма настойчиво. Вопрос стрессовый – касается каждого, а никакой определенности нет. И спросить не у кого… Мы как зрители, наблюдающие за игрой в покер: карт не видим, можем лишь анализировать поведение игроков. Если разбирать ситуацию, как раздачу в покере, то получится, что риск вторжения – низкий. Хотя вторжение нельзя исключить.

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Роль США, Украины и России в конфликте

Проанализируем первоначальные расклады. На языке покера – префлоп. Кто с кем играет?

Украина оказалась в эпицентре политического противостояния. В нашей терминологии, игра идет между США и Россией. Это хорошо или плохо?

Это ТОЧНО ЛУЧШЕ, чем в 2014. Ведь тогда противостояние происходило между Россией и Украиной. Без шансов.

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Чего требует Россия и кому угрожает?

Стадия покерной игры – флоп – когда начинают повышать ставки, уже пройдена. Ставки можно проанализировать.

Россия требует ограничить расширение НАТО. Также Россия требует, чтобы НАТО согласовывало с Россией перемещение войск в Европе. И, наконец, требует гарантий, что Украина никогда не вступит в НАТО.

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В противном случае Россия угрожает напасть на Украину. Это ее ставка.

Ставка США – "невиданные санкции" против России в случае военной агрессии. Это в покере бы назвали блайнд – вынужденная ставка. Нам она кажется слабым ответом.

Но американские политики не выжили из ума. Они знают, чем угрожать.

Санкции сильно подтачивают экономику РФ. Хотя в Кремле и говорят – "нам это нипочем".

Экономика РФ в стагнации уже 8 лет. Это видно по открытым данным.

Номинальный ВВП РФ в 2020 году упал на 35% к мирному 2013 году. Это в 2 раза больше, чем Россия выручает от продажи нефти и газа (15,2% ВВП). То есть, санкции – это очень серьезно.

Начав вторжение, Россия столкнется с высокими политическими и экономическими рисками. Может быть, чрезмерными. Санкция – важная составляющая этих рисков. Разбор остальных рисков – военных и политических – приводят эксперты, опрошенные "Украинской правдой". Это тоже серьезно.

Почему шумят американские медиа?

Продолжим в нашей аналогии: Путин и Байден играют в покер. Игра сейчас на стадии терн – открываются новые карты. И появляется новая почва для анализа.

Новое в нашей истории – это настойчивые сообщения американских медиа об агрессивных планах Кремля. Россия сосредоточила на границах Украины контингент, достаточный и для вторжения, и даже для возможной оккупации нашей страны.

Если следовать расчетам американского аналитического агентства Стратфор, то для оккупации всей Левобережной Украины требуется до 135 тыс. военнослужащих. Сейчас на границах сосредоточено даже больше.

CNN объясняет, почему медиа США постоянно публикуют планы агрессора. Цель – сорвать эти планы.

Например, никто не поверит, что Путин ввел войска на территорию Украины после военной провокации с украинской стороны, если этот план заранее раскрыт и опубликован.

Из статьи CNN также следует, что американская разведка прослушивает переговоры российских военных. Они сердятся, зная, что их прослушивает ЦРУ – пишет CNN. Тут есть важный нюанс, понятный игроку в покер.

Путин блефует?

Давайте проанилизируем тактику Путина, как игрока. Важный принцип – если ты неоднократно блефуешь в покере, тебе перестают верить.

В 2014 году, когда Россия перебрасывала силы для захвата Крыма, американцы были застигнуты врасплох. Потому что военные не общались по обычным каналам связи. Подробно об этом писал The Wall Street Journal. Путин обманул ЦРУ, потому что ему надо было держать планы вторжения в секрете.

А что получается сейчас? ЦРУ прослушивает переговоры российских военных, как будто сидит за стенкой?

Есть вероятность, что Россия "сливает" свои переговоры американцам, чтобы убедить их в серьезности намерений. И добиться от США уступок по НАТО.

Люди редко верят в такие "многоходовки". Но в покере бывают и более сложные ситуации. В дипломатии – тем более. Дипломатия сложнее покера. Отсюда вопрос, верят ли Путину американцы? Это понятно – по их тактике в игре.

Прямо сейчас американцы повысили ставки

Вероятно, в Вашингтоне допускают, что Россия блефует. Это следует из ответного хода США – если смотреть на происходящее, как на покер.

Россия сделала ставку – угроза вторжения. Американцы просчитали риски, но на уступки не пошли.

Россия получила отказ по всем своим требованиям. И лишь одно ответное предложение – продолжать переговоры (переговоры могут продолжаться, пока ад не замерзнет).

США ответили России – ОК, вы будете воевать в Украине. Мы знаем дату начала. И мы эвакуриуем своих граждан, ограничиваем работу диппредставительств, рекомендуем приостановить полеты над Украиной.

Эта тактика в покере называется рейз. Так отвечают на блеф игроки, уверенные в своих картах.

Так, а война-то будет?

Объявление о точных датах вторжения – это еще один тактический момент. США предлагают шоудаун – окончить игру, выложить карты на стол.

Вероятно, карты у Кремля слабые. Теоретически Украина может быть оккупирована. Ну, а дальше что россияне намерены делать?

Но риск войны сохраняется. Тут можно использовать еще один термин из покера – тильт. Психологическое состояние игрока, когда он принимает необдуманные решения.

Риск войны связан в основном с тильтом. Но и тут есть нюанс.

Общественное мнение часто представляет Путина и его окружение, как безумных тиранов. Но по всей видимости, в Кремле сидят хладнокровные и рассудительные люди. Иначе как бы они так долго продержались у власти? Нам их хладнокровие сейчас только на руку.

Что же получается? Госдеп "играет в покер", а Украина идет ко дну без войны?

Кажется, что заявления США о серьезности вторжения России наносят Украине вред. Происходит вывод капиталлов, европейцы сбрасывают украинские облигации, гривна слабеет.

Теперь еще и чисто практические неудобства – те же авиаперелеты. Общество в нервном состоянии – и неспроста.

Вот что тут представляется важным:

1) Нынешнее напряжение быстро закончится. Игра заканчивается. США обозначили конкретные сроки вторжения. Война или начнется в эти сроки, или превратится в мем. Второй вариант веротянее. Даже сейчас большинство украинцев не верят в реальность угрозы.

2) Несколько дней стресса – лучше, чем соглашаться на условия России. Принимать нейтральный статус, проводить федерализацию и выборы на Донбассе под дулами российских автоматов.

При этом угроза вторжения была и остается все годы с начала войны на Донбассе. Строго говоря, ничего не изменилось. Украинцам нужно, как раньше, надеяться на мир и готовиться к войне.