Подозреваемый в убийстве экс-министр Кожара вышел на свободу – как это произошло

Леонид Кожара (слева) и погибший Сергей Старицкий (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, которого обвиняют в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, вышел из СИЗО после внесения залога.
Об этом сообщила дочь погибшего Екатерина Старицкая на своей странице в Facebook.
"Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (ранее суд безосновательно уменьшил залог). Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства и их более чем достаточно. Больше мне нечего добавить в сторону нашего правосудия", – написала она.
По словам Старицкой, аппеляцию на это решение ни у потерпевших, ни у прокурора не приняли.
"А, и электронных браслетов у государства конечно же нет", – добавила девушка.
Дочь погибшего напомнила, что скоро будет два года как длятся судебные разбирательства.
Что известно?
- 21 февраля 2020 года бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого нашли мертвым с огнестрельным ранением в доме Кожары и его жены Марины Козерод в селе Чайки Киевской области.
- Сначала в полиции заявили, что мужчина покончил с собой, когда хозяева дома были в других комнатах. Полицейские на месте изъяли пистолет, патроны и гильзу. По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "самоубийство".
- 22 февраля 2020 уголовное производство было переквалифицировано с самоубийства в умышленное убийство – по ч. 1 ст. 115 УК.
- 25 марта 2020 Кожару задержала полиция, а 27 марта суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 мая с альтернативой внесения залога в размере 14 млн 83 тыс. 400 грн. Адвокаты утверждали, что жена Кожары якобы нечаянно застрелила Старицкого, когда тот пытался совершить самоубийство из пистолета, принадлежащего ее мужу.
- 10 апреля 2020 полиция сообщила о подозрении жене Кожары в даче заведомо ложных показаний. Позже суд отпустил ее под личное обязательство.
- 18 мая 2020 суд уменьшил размер залога Кожаре до 2,1 млн грн. 21 мая Кожара внес залог и вышел из СИЗО.
- 13 июля того же года суд продлил Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 августа с возможностью внесения залога в размере свыше 14 млн грн.
- 23 декабря Киевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении Кожары.
- 5 января 2021 года суд начал рассматривать дело Кожары.