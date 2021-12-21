Подозреваемый в убийстве экс-министр Кожара вышел на свободу – как это произошло

Леонид Кожара (слева) и погибший Сергей Старицкий (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, которого обвиняют в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, вышел из СИЗО после внесения залога.

Об этом сообщила дочь погибшего Екатерина Старицкая на своей странице в Facebook.

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"Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (ранее суд безосновательно уменьшил залог). Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства и их более чем достаточно. Больше мне нечего добавить в сторону нашего правосудия", – написала она.

По словам Старицкой, аппеляцию на это решение ни у потерпевших, ни у прокурора не приняли.

"А, и электронных браслетов у государства конечно же нет", – добавила девушка.

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Дочь погибшего напомнила, что скоро будет два года как длятся судебные разбирательства.

Что известно?