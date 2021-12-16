Почему "слуги" постоянно попадают в скандалы – Корниенко дал простой ответ

Корниенко объяснил зашквары "слуг народа". Коллаж "Сегодня"

Депутаты "Слуги народа" часто оказываются в эпицентре скандалов из-за своей неопытности. Они только недавно попали в политику и до этого были простыми людьми, а сейчас внезапно стали известными, но не научились себя правильно вести. Об этом рассказал в интервью РБК-Украина первый вице-спикер Верховной Рады, член партии "СН" Александр Корниенко.

По его словам, некоторые депутаты просто не справились с публичным вниманием.

Реклама

"Если сказать на своем примере и на примере многих коллег, которые успели попасть в скандалы, еще когда рейтинги были выше и было доверие больше – мы попали в политику с нуля, мы не были политиками. Более того, значительная часть из нас не была известными людьми, мы были обычными людьми, у которых несколько сотен, может, пару тысяч друзей на Facebook. И когда ты внезапно попадаешь под софиты и под круглосуточное внимание медиа, у тебя просто нет навыка так себя вести. Поэтому ты какие-то вещи делаешь так, как ты раньше делал, начинаешь на рабочем месте в зале что-то делать", – сказал Корниенко.

Скандалы "слуг народа"