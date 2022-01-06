Побег Порошенко – в ГБР выяснили, как улетал пятый президент

Порошенко улетел, но обещал вернуться/Коллаж "Сегодня"

Государственное бюро расследований (ГБР) изучило обстоятельства поспешного отъезда из страны обвиняемого в госизмене пятого президента Украины Петра Порошенко 17 декабря, сразу после того, как следователи ГБР не смогли вручить лидеру партии "Европейская солидарность" повестку на допрос. ГБР сделало выводы, что Порошенко улетел из страны в спешном порядке.

Об этом говорится в заявлении ГБР.

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Вывод ГБР

"Сегодня, 6 января, в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства ГБР об аресте имущества пятого президента Украины Петра Порошенко, его адвокат заявил о заранее сформированном плане поездки Порошенко П.А. в страны ЕС. В то же время следователи ГБР установили, что Петр Порошенко заказал билеты на самолет за границу в день попытки вручения ему повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий", – говорится в заявлении.

В ходе следственных действий следствие получило от авиакомпании информация, что билеты народный депутат Петр Порошенко приобрел в 19:04 17 декабря – через несколько часов после того, как следователи ГБР попытались вручить ему повестку возле выхода из Верховной Рады.

Что известно