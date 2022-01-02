Пионтковский: Путин впервые открыто признал, что готов к вторжению в Украину

Пионтковский (в кружочке) назвал историческими слова Путина. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Джо Байденом четко дал понять, что настроен напасть на Украину.

Об этом сказал в эфире телеканала Украина 24 российский политолог Андрей Пионтковский.

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Он прокомментировал ответ Кремля на угрозы со стороны США относительно санкций.

"Когда Байден сказал Путину, что в случае полномасштабной агрессии против Украины я введу такие-то санкции, Путин не стал возмущаться и протестовать, мол, "мы никакой агрессии не планируем", а "мы разорвем дипломатические отношения". Произошло историческое событие: впервые открыто, на таком высшем дипломатическом уровне Путин спокойно признал, что он планирует масштабную агрессию против Украины. Думаю, это самый главный итог этой беседы", – сказал Пионтковский.

Предновогодний разговор Путина и Байдена

30 декабря президенты США и России провели телефонный разговор. На этот раз переговоры Байдена и Путина продлились всего 50 минут, в отличие от двухчасового разговора 7 декабря. Американский президент пригрозил Путину проблемами в случае вторжения в Украину.

Как рассказывал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ответ на слова Байдена о санкциях Путин сказал, мол, "это будет крупной ошибкой, которая может привести к полному разрыву отношений между США и РФ".

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31 декабря, после новогоднего обеда в Уилмингтоне (штат Делавэр), Байден сказал журналистам, что четко озвучил Путину позицию по Украине.

"Мы дали понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то действия, вторгнется в Украину, то нами будут применены суровые санкции. Мы увеличим свое присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и это будет (для России) высокой ценой, которую ей придется заплатить", – сказал он.

Тем временем после созвона президентов США и РФ более двух десятков американских дипломатов, сотрудников сферы национальной безопасности и экспертов по России призвали Байдена обнародовать санкции против РФ, которые будут введены в случае вторжения в Украину. На что в России уже заявили, что это может сорвать переговоры по ультиматуму Путина.