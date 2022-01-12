Первая реакция на ультиматум России – Зеленскому дали откровенный совет

Для эффективных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным необходимо привлечь США и Европу, иначе у Владимира Зеленского нет шансов получить результат.
Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время председательства на Киевском форуме безопасности.
"Я бы очень советовал Зеленскому не иметь никаких отдельных переговоров с Путиным. Он может говорить с Путиным только вместе с нашими западными союзниками – Соединенными Штатами и Европой. Если Зеленский начнет какие-либо сепаратные переговоры с Путиным, Путин съест его на завтрак", – отметил Арсений Яценюк.
Переговоры НАТО-РФ
- Онлайн-дискуссия Киевского форума безопасности была посвящена переговорам по предоставлению Кремлю гарантий безопасности, которые прошли 12 января в Брюсселе между представителями России и НАТО.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между сторонами существуют разногласия, которые трудно преодолеть. Но диалог начался.
- Россия пришла на переговоры с новыми ультиматумами. О них заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам переговоров с НАТО в Брюсселе.