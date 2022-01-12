Первая реакция на ультиматум России – Зеленскому дали откровенный совет

Для эффективных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным необходимо привлечь США и Европу, иначе у Владимира Зеленского нет шансов получить результат.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время председательства на Киевском форуме безопасности.

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"Я бы очень советовал Зеленскому не иметь никаких отдельных переговоров с Путиным. Он может говорить с Путиным только вместе с нашими западными союзниками – Соединенными Штатами и Европой. Если Зеленский начнет какие-либо сепаратные переговоры с Путиным, Путин съест его на завтрак", – отметил Арсений Яценюк.

Переговоры НАТО-РФ