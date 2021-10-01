Первая реакция адвоката Саакашвили на задержание в Грузии

Адвокат Саакашвили назвал его арест политическим решением / Фото: Коллаж: Сегодня

Адвокат грузинского политика Бека Басилая оценил арест Михеила Саакашвили как исключительно политическое решение.

Об этом он рассказал в прямом эфире на телеканале "Украина 24".

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"Сейчас его задержали. Это политическое решение. Мы знаем, что это очень политические дела, это не правосудие. Например, такое обвинение: зачем пригласил Джо Байдена на ужин и запросил на это госсредства. Есть обвинение: зачем помиловал кое-каких обвиняемых. Такие против него здесь дела. Мы эти дела отправили на Страсбург, и ждем от европейского суда решение. Это задержание – политический акт", – объяснил адвокат.

Напомним, что утром 1 октября глава Исполнительного комитета реформ при президенте Михеил Саакашвили разместил ролик, в котором сообщил, что он уже прибыл в Грузию. Видео было плохого качества, из-за чего многие спорили, действительно ли он улетел в Грузию, где заранее была известна угроза ареста.

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По состоянию на сейчас нет сомнений, что Саакашвили сейчас находится в Грузии. По местному телевидению уже крутят видеокадры с задержанием грузинского политика.