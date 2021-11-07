"Перенесите сразу на 2034 год!" – Яценюк резко раскритиковал намерения "слуг" отсрочить выборы в Раду

Арсений Яценюк раскритиковал планы "Слуги народа" относительно переноса выборов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк убежден, что нельзя откладывать проведение парламентских выборов в стране. Они должны пройти в 2023 году.

Об этом он сказал в эфире программы "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой".

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"Слуги" держатся за кресла

По мнению политика, депутаты от "Слуги народа" пытаются перенести выборы на 2024 год, чтобы удержаться в Раде.

"Парламентские выборы должны состояться не в 2024 году, как хочет фракция "Слуги народа". Они пришли к власти, сначала они боялись власти. Потом начали присматриваться. Потом говорят – "ну не так плохо". А в данный момент говорят – "да вы шо, да мы это кресло никому не отдадим!". И они хотят перенести выборы с 2023 года, так как это были досрочные парламентские выборы, на 2024-й. Ну так вы уже перенесите сразу на 2034-й! Вы уже освоитесь, будете знать, каким образом будете использовать власть для себя, а не для народа страны", – разозлился Яценюк.

По его мнению, основное в данный момент – чтобы в стране сохранилась демократия, свобода слова и были прозрачные и честные выборы.

Почему важно провести выборы в 2023 году?

По словам бывшего премьер-министра, если парламентские выборы состоятся в 2023 году, это должно изменить вообще парадигму происходящего в стране.

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"В стране должен появиться парламент, который не будет приложением к Офису президента. А парламент, который станет отражением воли украинского народа", – убежден Яценюк.

Выборы президента

Что касается президентских выборов, то политик считает, что это следующий этап дискуссий.

"Я слышал идею, что в Украине должна быть президентская республика. Я раньше эту идею слышал. Знаете, кто эту идею произносил? Виктор Янукович. Он тогда изменил Конституцию. Я знаю, где в данный момент Виктор Янукович", – отметил экс-глава правительства.

Яценюк напомнил, что в Украине – парламентско-президентская республика. А потому "каждый должен заниматься своим делом".

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"Правительство Украины должно быть независимым от президента. А сегодня правительство Украины по статусу как обслуживающий персонал. Только не страны, а Офиса президента", – подытожил бывший премьер.

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