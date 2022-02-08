Пенсионерам раздадут смартфоны: Зеленский озвучил пять IT-реформ

В ''Дія'' появилось новых и полезных функций / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время выступления на Diia Summit президент Владимир Зеленский рассказал о том, какие инновации вскоре будут предложены украинцам. Выступление украинского лидера транслировал телеканал Украина 24.

Дія. City

Зеленский рассказал, что благодаря режиму Дія. City доля IT-сектора в ВВП Украины вырастет с 4% до 10%, а доходы индустрии – до $16,5 млрд. Это позволит Украине стать крупнейшим IT-хабом Европы. Кроме того, у резидентов "Дія City" появится возможность выбрать налог на выведенный капитал.

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"Это цифровая столица электронного государства. Это один из лучших налоговых и правовых режимов на планете. На планете, где говорят на языке венчурного инвестирования. Мы трансформируем Украину в страну продуктовых компаний и спартапов, – сказал Владимир Зеленский. – Поэтому мы хотим, чтобы резидентами Дія.City становились не только украинские, но и зарубежные IT-компании".

Бесплатные смартфоны пенсионерам

Зеленский заявил о запуске новой программы для бабушек и дедушек, а также о первом шаге в направлении электронной демократии.

"Не у всех есть смартфон и не все умеют пользоваться интернетом. Весной мы запускаем большую программу – все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатно качественный смартфон и льготный тариф. Это наша мечта и наша реальность – доступ к интернету для всех. Возможность влиять на процессы для всех. Не только с помощью классических инструментов. Это народовластие в максимально широкой форме – онлайн и оффлайн", – подчеркнул он

Электронная перепись населения

По словам Зеленского, в настоящее время власти работают над развитием тех цифровых услуг, которые нужны людям.

"Мы планируем в 2023 году провести перепись населения совместно с компанией Apple. Мы разрабатываем модель электронной таможни. Мы стремимся сделать Украину мировым ІТ-хабом, лидером по инновациям, лидером по технологиям", – сказал Зеленский.

Сервис "Безбарьерность"

В марте появится сервис "Безбарьерность", который упростит процесс коммуникации с государством для пожилых людей, лиц с инвалидностью и всех тех, кому трудно получить государственные услуги.

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Первая леди Украины Елена Зеленская на Diia Summit заявила, что этот сервис поможет получить определенные услуги и документы, а также будет рассказывать, как действовать в различных сложных жизненных ситуациях.

"Так "Дія" станет еще более действенной. У граждан станет больше свободы действий, а в государстве станет меньше препятствий и барьеров", – сказала супруга президента Украины.

Онлайн-голосование

Зеленский не исключил, что выборы в парламент или выборы президента могут пройти онлайн, с помощью "Дії".

"Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование. Что это очень круто прийти в онлайн-выборы. Это не отменяет обычные выборы. Считаю, это было бы очень полезно через решения законодательства провести онлайн-выборы. Будет ли голосование через "Дію" – еще не факт, но в принципе этот вопрос прорабатывается, и он не может быть принят без решения Верховной Рады", – сказал президент.

В "Дії" запустили ряд новых услуг

Теперь доступны:

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смена регистрации места жительства (поменять "прописку" можно в несколько кликов);

генерация справки о несудимости;

опросы (в приложение уже добавили 2 вопроса для украинцев);

"шеринг" техпаспорта (в несколько кликов можно передавать право на вождение своего автомобиля другим).

"Сегодня" ранее писали, какую удобную услугу "Дія" запускает для украинских водителей, и рассказывали, чем для украинца обернулась потеря телефона с приложением.

Также мы писали о том, что мошенники похитили смартфон украинца с загруженным на него приложением государственных услуг "Дія" и оформили кредиты на общую сумму около 40 тысяч гривен.

"Дія" будет сообщать о кредитных мошенниках

В январе в государственном приложении "Дія" появилась новая функция. Теперь приложение видит, если какой-то банк или финучреждение проверяет вашу кредитную историю, и сразу известит об этом.

Если это были не вы, можно оперативно отреагировать и заблокировать операцию, связавшись с учреждением.

Отмечается, что функция реализована с помощью Украинского бюро кредитных историй, которое хранит данные о каждом украинце.