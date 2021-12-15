Партию "Голос" оставили без денег: в чем причина

За какие средства теперь партия будет финансировать офисы, неизвестно / Коллаж "Сегодня"

Парламентская партия "Голос" окончательно лишилась государственного финансирования. Такое решение приняла 14 декабря коллегия судей Кассационного административного суда.

Об этом сообщает издание "Слово и дело" со ссылкой на трансляцию заседания.

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Суть нарушений

"Кассационную жалобу Национального агентства по предотвращению коррупции – удовлетворить частично. Решение Окружного административного суда Киева от 9 апреля 2021 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 30 июня 2021 года отменить в части удовлетворения позывного требования о признании противоправным и отмены приказа. В этой части дело направить на новое рассмотрение в ОАСК. В другой части решения – оставить без изменений", – объявила председательствующая судья Наталья Мартынюк.

11 января стало известно о лишении партии "Голос" государственного финансирования со стороны Нацагентства по предотвращению коррупции.

В НАПК заявляют, что партия "Голос" оформила ряд договоров с физлицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально должным образом не подтверждено. Среди таких услуг: медиа-мониторинг, поиск информации, социологические исследования.

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Вторая претензия, как заявляют в партии, состоит в том, что "Голос" заплатил арендную плату за офисы трех территориальных организаций.

В партии были не согласны с таким решением и подали в суд с требованием отменить приказ Нацагентства о приостановлении госфинансирования.

Партия "Голос"