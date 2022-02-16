Партии Медведчука и Мураева растут: новые рейтинги перед угрозой вторжения России

Сегодня у этих политиков есть шансы опять избраться в Верховную Раду / Коллаж "Сегодня"
На фоне нарастающего беспокойства по поводу концентрации войск России на нашей границе выросли рейтинги партий, в адрес которых часто звучит обвинение в их пророссийском курсе.
Таковы данные свежего всеукраинского рейтинга Киевского международного института социологии.
Результаты
Согласно результатам опроса украинцев, проведенного 5-13 февраля, политсила "ОПЗЖ" имеет поддержку в 10,1%. Это на 3,3 процента больше, чем было у партии скандальных Виктора Медведчука, Ильи Кивы и Вадима Рабиновича в начале декабря 2021 года (6,8%).
Партия Евгения Мураева "Наши" имеет сейчас поддержку, которой достаточно для прохода в Верховную Раду – 6,2% против 4,2%, которые были на конец прошлого года.
Лидеры рейтинга
В лидерах рейтинга партия Петра Порошенко "Европейская солидарность", которую готовы сейчас поддержать на выборах 15,5% среди всех респондентов и 22,9% среди тех, кто собирается голосовать. На втором месте провластная "Слуга народа", за которую проголосовали бы 11,1% среди всех респондентов и 16,4% среди определившихся с выбором.
"Разница между партиями – на уровне погрешности. Однако формально "ЕС" находится на первом месте, "Слуга народа" – на втором месте", – отмечают составители рейтинга.
Из жизни политиков
- Недавно президент Украины Владимир Зеленский ввел санкций СНБО против телеканала "Наш". По этому поводу экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев эмоционально обратился к президенту.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал 11 февраля, что против телеканала "Наш" вводятся санкции на основании "соответствующих документов по представлению СБУ".
- Сейчас Медведчук находится под домашним арестом, поскольку в начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т.н. "Л/ДНР").
- Недавно стало известно, что правоохранители начали документировать деятельность Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене, в так называемом "угольном деле" еще шесть лет назад.