Отставки министров и снова закон об олигархах – сегодня в Раде будет жарко

Депутаты решат судьбу некоторых министров. Коллаж "Сегодня"
Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрит отставку пяти министров, а среди прочего еще и несколько важных вопросов – в частности, ожидается переголосование за законопроект № 5599 об олигархах и второе чтение скандального налогового закона № 5600. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.
Кандидаты на отставку из Кабмина
- Абрамовский Роман Романович – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
- Любченко Алексей Николаевич – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины.
- Резников Алексей Юрьевич – с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
- Уруский Олег Семенович – с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Таран Андрей Васильевич – с должности министра обороны Украины.
Что еще рассмотрит Рада
Депутаты рассмотрят вопрос об устранении несогласованностей в тексте принятого закона "О предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Пересмотрят статьи 5, 7 и 9.
Дальше парламент рассмотрит проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений, т. н. налоговый закон № 5600.
Тем временем в Раде ввели карантин
Депутаты приняли постановление, которым вводятся дополнительные карантинные ограничения в здании парламента. Теперь нельзя будет туда зайти без ковид-сертификата или хотя бы теста.
При этом голосовали за жесткий карантин практически одни "слуги народа". Но даже не все депутаты монобольшинства высказались за ужесточение правил допуска в парламент. Например, "слуга" Богуцкая пошла против партии, раскритиковав карантин. Она даже ранее спрашивала, будут ли рейды по проверке сертификатов у бомжей в переходах.
А уже сегодня с самого утра антивакцинаторы заблокировали Раду со всех сторон. Протестующие перекрыли девять улиц.