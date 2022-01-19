Отомстили за шлем: на митинге Порошенко задержали Балуха — видео стычки

Владимира Балуха задержали из-за полицейского шлема. Коллаж: "Сегодня"
В Киеве проходит митинг в поддержку пятого президента Петра Порошенко, по делу которого сегодня прошел суд. Не обошлось без беспорядков: под Печерским судом полиция задержала бывшего политзаключенного Владимира Балуха, сообщает Pavlovsky News.
Перед этим Балух отобрал шлем у правоохранителя и выкинул его. Также полицейские вырвали из его рук автомобильную шину. Спустя несколько минут задержанного отпустили.
Кроме того, по сообщению Национальной полиции, в толкотне во время митинга пострадал полицейский. Также с сообщениями о телесных повреждениях обратился один участник акции.
В целях обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, в том числе кинологи, взрывотехники и полиция диалога, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС несут службу в усиленном режиме.
Полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать заявленный мирный формат проведения акции и не устраивать провокаций.
Суд над Порошенко
- Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство.
- При этом имущество политика арестовали. Также у него отобрали заграничный и внутренний паспорта.
- Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.