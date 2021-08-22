"Они вместе с россиянами это сделали": Данилов об уничтожении самолета МАУ в Иране

Данилов рассказал любопытные подробности крушения украинского самолета / Фото: СНБО

Иран намеренно сбил украинский самолет "Международных авиалиний Украины", чтобы перебить жесткую конфронтацию с США, которая грозила войной, а помогли им в этом россияне. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, первым серьезным вызовом для СНБО стал инцидент с самолетом в Иране. По его словам, украинская сторона сработала так, что даже президент США еще не был в курсе дел, а Киев уже знал, что произошло.

"Мы через два часа после этих событий уже понимали, что там происходит. Мы очень быстро овладели ситуацией, отправили в беспрецедентно короткий срок специалистов из нашей страны в Тегеран, и уже на следующий день утром мы дали официальное сообщение, что этот наш самолет был сбит ракетой российского производства, а именно – "Тор-М1". В то время даже президент Соединенных Штатов еще продолжал говорить, что это техническая неисправность самолета МАУ. А мы настаивали, что пройдет короткий промежуток времени и всем станет известно, что происходит", – сказал Данилов.

Он отметил, что СНБО получил информацию непосредственно из города падения самолета, и там было ужасно видео, которое никто так и не увидел, поскольку такое нельзя было показывать обществу.

"Это видео видел только закрытый круг лиц. Там, мы получили абсолютное подтверждение, что это именно российская ракета. Мы считаем, что это была осознанная ситуация. За несколько дней до этого американцы убили генерала Сулеймани, и они (власти Ирана. – Ред.) должны были объявить тотальную войну американцам. И чтобы чем-то перебить этот вопрос, они вместе с россиянами сделали такое", – подчеркнул секретарь СНБО.

Катастрофа МАУ в Иране

Пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Военная прокуратура Ирана заявила о завершении расследования катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", пообещав, что дело скоро передадут в суд.

Иран начал выплату компенсаций родственникам сбитого самолета – некоторые украинские семьи уже получили по 150 тыс. долларов.

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