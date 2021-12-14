Яценюк о ликвидаторах аварии на ЧАЭС: Они дорого заплатили за чужие ошибки

Арсений Яценюк. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

"Сегодня – День Ликвидатора Чернобыльской аварии (14 декабря – Ред). День, когда мы чествуем самоотверженный и жертвенный труд пожарных и врачей, шахтеров, военных, людей самых разных профессий, спасших страну и целую Европу от ядерной катастрофы. Они дорого заплатили за чужие ошибки и просчеты, за низость той политической системы. Подвиг их был невзрачным, но великим", – написал политик на своей странице в Facebook.

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Яценюк добавил, что никогда не забудет этих людей.

"Вечная память тем из них, кто ушел от нас в засветы. Низкий поклон и глубокое уважение живым. Мы помним о том, что вы сделали для ныне сущих. И никому не позволим об этом забыть", – подытожил бывший премьер.

День памяти участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Чернобыльская катастрофа, которая произошла в 1986 году, считается одной из самых масштабных техногенных аварий в мире.

Ежегодно в Украине именно 14 декабря чтят память тех героев, которые первыми приехали на вызов и начали ликвидацию последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. Официально памятная дата была установлена только в 2006 году, но еще с 1986 года проводятся разнообразные мероприятия.

В 1970 году началось строительство Чернобыльской АЭС. Для работников станции и их семей рядом возвели город Припять. А первый энергоблок подключили уже 27 сентября 1977 года. Впоследствии начали работать еще 3 энергоблока.

В час ночи 26 апреля 1986 года на ЧАЭС начали проводить плановый эксперимент, во время которого должны были отключить систему аварийного охлаждения на 4 реакторе и измерить показатели турбогенератора. Вследствие непрофессиональных действий, а также особенности конструкции самого генератора, уровень мощности, который должен был составлять всего 30%, установили на 50%.

Реактор несколько часов работал без аварийной системы охлаждения, а затем оператор просто не смог удержать его показатели на нужном уровне. Согласно инструкции в таком случае работу должны были остановить, но работники станции продолжили эксперимент. В 1 час 23 минуты прогремело два мощных взрыва, в результате которых 4 энергоблока были полностью разрушены.

Через 5 минут после аварии на место прибыли бойцы военизированной пожарной части, а это – 14 пожарных и лейтенант Владимир Правык. Ему было всего 24 года, имел жену и дочь. Пожарные начали борьбу с пламенем. Через некоторое время им на помощь прибыла еще одна машина из пожарной части в Припяти. Пожарные не имели дозиметров, но понимали, что находятся на месте сильного радиоактивного излучения. Они прибыли туда без какого-либо дополнительного оборудования или защиты. Пожар удалось потушить через 5 часов после взрыва.

Люди, которые первыми прибыли на место аварии получили дозы излучения, несовместимые с жизнью. Симптомы начали проявляться сразу. Их отправили на лечение в Москву, но они умерли в первые недели после катастрофы. Это был 31 человек, среди которых и 24-летний лейтенант. Еще 134 человека получили лучевую болезнь.

Информация о взрыве тщательно скрывалась от граждан правительством СССР. Сотни тысяч пожарных, спасателей, медиков работали в течение нескольких месяцев в районе ЧАЭС. Их задача была – зачистить территорию от радиоактивных обломков. Именно благодаря этим людям над 4 энергоблоком был возведен защитный саркофаг.

Ранее мы сообщали, что умер первый директор ЧАЭС Виктор Брюханов.

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Также напомним, в Чернобыльской зоне установили туристический рекорд.