Офис Гордона обстреляли (видео)

Известный журналист Дмитрий Гордон заявил, что 19 января неизвестные обстреляли окно офиса интернет-издания "Гордон".

"Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, я постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится. Только что мы обнаружили, что окно офиса интернет-издания "Гордон" было обстреляно... Мы вызвали полицию", – сообщил он в видеообращении.

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Журналист продемонстрировал пулевое отверстие на окне.

"Я совершенно уверен, что это преступление будет раскрыто, потому что здесь везде камеры. Кроме того, насколько мне сообщили мои источники в Службе безопасности Украины, здесь напротив находится общежитие Службы безопасности Украины, в котором установлен специальный пост в рамках открытого НСРД (негласные следственные розыскные действия. – Ред.) по отношению ко мне. Расположен специальный пост, откуда записывается полностью, что происходит здесь перед входом", – сказал он.

Гордон выразил уверенность, что "Служба безопасности Украины в содружестве с Министерством внутренниих дел даст ответ на вопрос, кто стрелял по окнам офиса интернет-издания "Гордон", кому стоит поперек горла собода слова и борьба за свободу слова в Украине".

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Дмитрий Гордон известен резкой критикой действующей власти

Напомним, бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал команду Государственному бюро расследований организовать уголовное преследование самого Гордона.

Журналист ответил на это заявление. По его словам, Зеленский хочет посадить его за правду и он намерен предпринять ряд шагов в связи с этим.

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Журналист Дмитрий Гордон заявил, что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского закончится вместе с истечением срока его полномочий.

Также журналист Дмитрий Гордон и доктор Евгений Комаровский назвали себя "лохами" за то, что поддержали Владимира Зеленского во время президентской кампании.