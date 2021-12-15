"Офигеешь, чего он его уволил": Богдан рассказал, за что Зеленский "убрал" Авакова

Аваков лишился должности из-за одного депутата. Коллаж "Сегодня"
Президент Владимир Зеленский захотел увольнения Арсена Авакова с должности главы МВД после скандала с народным депутатом от "Слуги народа" Евгением Брагаром, которого поймали якобы нетрезвым за рулем.
Об этом рассказал в интервью Дмитрию Гордону бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.
По его словам, "слуга" был достаточно близок президенту.
"Офигеешь от понимания, чего он его уволил. Знаешь, есть такой народный депутат Евгений Брагар? Это сын какой-то женщины, которая очень близка в Владимиру Александровичу – то ли няня, то ли… Человек, который прошел долгую историю с ним. Он его очень ценит. И тут его остановили за пьянку. Не знаю, пил он или не пил. Для Владимира Александровича это была красная тряпка", – сказал Богдан.
На уточняющий вопрос Гордона, что из-за этого и уволили Авакова, экс-глава ОПУ ответил: "Да".
Что за скандал с Брагаром
- 4 июля патрульные остановили нардепа в Киеве за якобы неработающую подсветку заднего номера на авто. Во время общения правоохранители заподозрили, что Брагар невменяем, отобрали у него права и выдали взамен временное удостоверение. В тот же день он сдал отрицательный тест на запрещенные вещества в крови. Позже официальная экспертиза показала – депутат не наркоман.
- После внутреннего расследования на патрульных завели два дела. Депутат утверждал, что копы с выключенными камерами требовали у него взятку.
- Читайте подробнее о скандале с Брагарем в нашем материале, а также мы узнали, что умерла собака, которую депутат ранее предлагал пенсионерке продать.