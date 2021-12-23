Одного Зеленского нам мало? Банковая показала видео с "двойником президента"

Между этими фотографиями Владимира Зеленского всего несколько месяцев / Коллаж "Сегодня"

Известно, что лидеры многих стран предпочитают иметь двойников в первую очередь с целью безопасности. Ранее наш президент не был замечен в ситуациях, когда можно было заподозрить, что он также пользуется услугами похожего человека. Однако нынче на страницах Офиса президента Украины появилось интересное видео с конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", которая прошла 21-22 декабря в Гуте Ивано-Франковской области.

На опубликованном ролике Владимир Зеленский оказался в двух местах одновременно – на трибуне и в зрительном зале. Тут же наблюдатели отметили, очевидно, что такую оплошность допустили при видеомонтаже. Однако они не исключают, что все же один из Зеленских на видео – двойник президента.

Реклама

Двойники лидеров

Больше всего разговоров о двойниках президента России Владимира Путина. Сам он в интервью рассказывает, что такую услугу ему предлагают сотрудники его службы безопасности. Однако он, якобы, ею никогда не пользовался.

Однако журналисты даже систематизировали фотоданные о двойниках Путина, настолько разным часто бывает человек, который представляется хозяином Кремля.

Реклама

Двойники Путина. Найди настоящего...

Наличие двойников подозревают у лидера КНДР Ким Чен Ына. Например, очень подозрительным для публики выглядит тот факт, что недавно он похудел на 20 кг при отсутствии очевидных проблем со здоровьем.

Даже бывшую первую леди США Меланию Трамп один раз заподозрили в том, что она наняла себе двойника на предвыборные дебаты супруга.