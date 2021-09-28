"Очень прогрессивные, западные": неожиданные подробности о дочерях Путина

Дети Путина прогрессивней отца. Коллаж "Сегодня"

Российский бизнесмен, миллиардер и бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев рассказал, какими были дочери хозяина Кремля в детстве.

Об этом он говорил в интервью изданию ГОРДОН.

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Сыновья самого Пугачева тесно общались с дочерьми президента РФ. Ранее он даже показывал их совместное детское фото.

На фото слева направо: Александр и Виктор Пугачевы, Мария и Екатерина Путины

"Своеобразные. Очень прогрессивные. Учились в немецкой посольской школе. Пирсинг одна девочка любила. Вся была обвешана в возрасте 10-12 лет (речь о младшей дочери Путина Екатерине. – Ред.). Я бы сказал, они очень-очень западные", – сказал Пугачев.

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А вот на вопрос, есть ли у Путина дети от бывшей его пассии, известной гимнастки Алина Кабаевой, бизнесмен ответил: "Не знаю. Не присутствовал".

Дети Путина

Официально известно, что у Путина две дочери от первого брака – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). Однако ни одна не живет под фамилией отца, они – Воронцова и Тихонова.

Но похоже, на этом семейство президента РФ не заканчивается. В СМИ периодически "всплывают" новые дети Путина. Так, например, в 2020 году журналисты нашли в Петербурге "тайную семью" Путина, где живет Елизавета Кривоногих.

В феврале этого года журналисты пообщались еще с одной предполагаемой дочерью Путина Луизой Розовой. Тогда она прокомментировала расследование об "отце".

Как мы уже писали, в 2019 году у племянника Путина нашли тайные миллиарды. Сын двоюродной сестры президента России оказался одним из самых богатых олигархов.