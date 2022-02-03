Очень не вовремя! Ермак заболел COVID-19 перед важной встречей по Донбассу

Глава ОП Андрей Ермак / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Офиса президента Андрей Ермак получил положительный тест на COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь. Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее встать на ноги", – написал он.

10 февраля состоится встреча политических советников лидеров стран "Нормандской четверки". Ермак как раз входит в состав украинской делегации.

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Напомним, в ноябре 2020 года Ермак заявил, что у него коронавирус. Спустя пару дней стало известно, что он и президент Владимир Зеленский попали в больницу. Лечились они в Феофании. Главврач даже рассказывал, сколько там стоят сутки лечения.

Встреча советников

26 января состоялась встреча советников лидеров "нормандского формата". После встречи глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге заявил о новом коммюнике.

В последний раз саммит проходил в Елисейском дворце в 2019 году и стал первой встречей лидеров в "нормандском формате" с 2016 года. В ней участвовали Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

По итогу встречи "Нормандская четверка" подписала план действий. Новость о парижском коммюнике объявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Уже через пару часов после встречи Россия обвинила Украину в срыве перемирия. Представитель РФ заявил, что Украина якобы отказывается от согласования важных вопросов.

В свою очередь заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что первоочередной задачей в "нормандском формате" является исключение разногласий в прочтении Минских соглашений. По его словам, участники встречи подчеркнули, что обе стороны конфликта должны строго выполнять режим прекращения огня.

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