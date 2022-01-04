"Нужны равные правила для всех": Ринат Ахметов о бизнесе, власти и планах на 2022 год

Предприниматель, основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов выступает за честные правила игры для власти и бизнеса, но считает, что деолигархизация нарушает права человека. Тем не менее в Украине должна быть одна цель – объединиться и стать успешной нацией. Об этом он сказал Forbes.

Отношения с Банковой

Крупный бизнес ждет от власти верховенства права и защиты инвестиций, а не хороших или плохих отношений.

"С моей стороны нет и не могло быть ухудшения отношений. Что нужно бизнесу от власти? Бизнесу от власти нужны верховенство права, чтобы инвестиции были защищены законом, уважение к праву частной собственности, честная конкуренция и равные правила игры для всех", – сказал Ринат Ахметов.

Закон об олигархах нарушает права человека

Основатель СКМ не против деолигархизации, но при условии, чтобы она работала на Украину, а не против отдельных людей.

"Я за цивилизованные европейские правила, я за то, чтобы у бизнеса были равные возможности. Я за то, чтобы бизнес был прозрачным и ответственным, имел человеческое лицо. Я за то, чтобы мы все работали на экономический рост страны и благосостояние каждого украинца. Если бы закон работал в пользу всего перечисленного, я был бы за него двумя руками. Но ничего этого в нем нет. В нем не идет речь о выравнивании правил, о честной конкуренции. Там есть только нарушение прав человека. Потому что кто-то в какой-то комнате по непонятным критериями будет определять, кто олигарх, а кто – нет. Ничего хорошего Украине и украинцам это не принесет", – сказал Ринат Ахметов.

На телеканалах "Украина" и "Украина 24" только мировые стандарты журналистики

"На информационную политику каналов я не влияю. Но для меня важно, чтобы в моих медиа соблюдались лучшие мировые стандарты журналистики, честная конкуренция и принципы свободы слова", – сказал предприниматель.

Также Ринат Ахметов опроверг домыслы, что Офис президента якобы пытался договориться о контроле над информационной политикой канала "Украина 24": "Это невозможно. На моих каналах цензуры не будет".

В 2022 году нужно объединять страну

В наступившем году не должно быть никаких противостояний и конфликтов.

"Я считаю, что у нас может и должна быть одна цель – сильная, независимая, целостная, демократическая, успешная Украина и счастливые украинцы. И вокруг этой цели мы все должны объединиться", – заявил Ринат Ахметов.