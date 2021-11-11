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Рейтинги: появились новые партии, а "слуги" чудом удержались

Мария Дмитренко
11 ноября, 15:03
В Раду могут пройти семь партий

Фото: коллаж "Сегодня"

Первое и второе места в рейтинге партий делят "Слуга народа" и "Европейская солидарность", а "Батькивщина" попала в тройку. Так, в случае, если бы выборы в Украине проходили в ближайшее время, в Верховную Раду могли бы пройти семь политических партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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По состоянию на 4 – 9 ноября 2021 года наибольший уровень поддержки у президентской партии "Слуга народа". Общий рейтинг партий выглядит следующим образом:

  • "Слуга народа" – 17,3%;
  • "Европейская Солидарность" – 14%;
  • "Батькивщина" – 12,2%;
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11%
  • Партия Дмитрия Разумкова – 6,8%;
  • "Сила и честь" – 5,8%;
  • "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,2%;

Отметим, среди них есть партия экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, которой пока не существует. Но если она появиться, украинцы готовы ее поддержать.

Рейтинг партий, которые не преодолевают барьер 5%:

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  • Партия Мураева "Наши" – 4,9%;
  • Радикальная партия – 4,8%;
  • ВО "Свобода" – 3,3%;
  • Партия Шария – 3,2%;
  • "УДАР Виталия Кличко" – 3,1%;
  • "За майбутнє" – 2,1%;
  • "Самопомощь" – 1,7%;
  • "Голос" – 1,4%;
  • "Наш край" – 1,1%.

Как проводили опрос?

Опрос проводили во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных. Респондентами были только совершеннолетние граждане. Всего опросили 5 000 человек. Выборка репрезентирует взрослое население по возрасту, полу и типу поселения. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1,5% с вероятностью 0,95.

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Ранее мы сообщали, что Яценюк резко раскритиковал намерения "слуг" отсрочить выборы в Раду.

Также напомним, бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подумывает о том, чтобы создать партию, где будут представители разных политических направлений.