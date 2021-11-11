Рейтинги: появились новые партии, а "слуги" чудом удержались

Фото: коллаж "Сегодня"
Первое и второе места в рейтинге партий делят "Слуга народа" и "Европейская солидарность", а "Батькивщина" попала в тройку. Так, в случае, если бы выборы в Украине проходили в ближайшее время, в Верховную Раду могли бы пройти семь политических партий.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
По состоянию на 4 – 9 ноября 2021 года наибольший уровень поддержки у президентской партии "Слуга народа". Общий рейтинг партий выглядит следующим образом:
- "Слуга народа" – 17,3%;
- "Европейская Солидарность" – 14%;
- "Батькивщина" – 12,2%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11%
- Партия Дмитрия Разумкова – 6,8%;
- "Сила и честь" – 5,8%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,2%;
Отметим, среди них есть партия экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, которой пока не существует. Но если она появиться, украинцы готовы ее поддержать.
Рейтинг партий, которые не преодолевают барьер 5%:
- Партия Мураева "Наши" – 4,9%;
- Радикальная партия – 4,8%;
- ВО "Свобода" – 3,3%;
- Партия Шария – 3,2%;
- "УДАР Виталия Кличко" – 3,1%;
- "За майбутнє" – 2,1%;
- "Самопомощь" – 1,7%;
- "Голос" – 1,4%;
- "Наш край" – 1,1%.
Как проводили опрос?
Опрос проводили во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных. Респондентами были только совершеннолетние граждане. Всего опросили 5 000 человек. Выборка репрезентирует взрослое население по возрасту, полу и типу поселения. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1,5% с вероятностью 0,95.
Ранее мы сообщали, что Яценюк резко раскритиковал намерения "слуг" отсрочить выборы в Раду.
Также напомним, бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подумывает о том, чтобы создать партию, где будут представители разных политических направлений.