Новые методики работы! Бывший эксперт шоу экстрасенсов получил топ-должность в СБУ

Андрей Лысюк ранее состоял в партии "Слуга народа". Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-нардеп от партии "Слуга народа" Андрей Лысюк, который был экспертом программы "Следствие ведут экстрасенсы", стал заместителем в главном управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Об этом сообщил спикер Inform Napalm Михаил Макарчук на своей странице в Facebook.

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"Простите, тут даже я прозрел… Новые методики работы и оперативного искусства по выявлению преступлений методом экстрасенсорных способностей", – написал Макарчук.

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Что известно об Андрее Лысюке

Андрей Лысюк — выпускник юрфака академии СБУ, работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Киеве, параллельно возглавлял адвокатское объединение, охранял Тигипко и выступал экспертом на телевидении.

В 2019 году был избран депутатом от "Слуги народа", однако через несколько месяцев сложил полномочия, объяснив это военной службой , на которую он заступил в ходе предвыборной кампании.

, на которую он заступил в ходе предвыборной кампании. Его кресло в Раде заняла Елена Хоменко, которая ранее занимала должность директора по управлению и развитию цифровых продуктов студии "Квартал 95".

Также напомним, 24 апреля президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу СБУ Киева.