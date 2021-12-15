"Нормандская четверка" встретится, но без Путина – обсудят важный вопрос

Зеленский, Макрон (посередине) и Шольц обсудят Донбасс без Путина. Коллаж "Сегодня"

Сегодня в Брюсселе состоится фактически встреча "Нормандской четверки": лидеры Украины – Владимир Зеленский, Франции – Эммануэль Макрон, Германии – Олаф Шольц обсудят состояние выполнения договоренностей Парижского саммита-2019.

Об этом сказал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

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Киев рассчитывает на поддержку международных партнеров по возвращению более интенсивного диалога в Трехсторонней контактной группе, чтобы убедить Россию выполнить взятые на себя обязательства по Донбассу.

"Фактически "Нормандская четверка" будет встречаться без России и в обновленном составе – будет канцлер Германии Олаф Шольц… Позиции Украины, которые будет представлять президент Владимир Зеленский, неизменны – это мирное урегулирование, выполнение решений прошедшего "нормандского саммита" (в Париже. – Ред.), прежде всего о прекращении огня в Донбассе", – сказал Корниенко.

Зеленский приехал в Брюссель