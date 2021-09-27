"Нормандская четверка" может встретиться до отставки Ангелы Меркель – Ермак

Андрей Ермак рассказал, что готовится встреча в "Нормандском формате" / Коллаж "Сегодня"

Украина ведет работу над тем, чтобы встреча лидеров "Нормандской четверки" состоялась еще при действующем канцлере Германии Ангеле Меркель – как одном из двух оставшихся у власти свидетелей заключения Минских соглашений. Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала ICTV.

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"Продолжаются консультации в "Нормандском формате", они постоянно проходят как в виде видеоконференций, так и в реальных встречах между различными сторонами. Но мы знаем, что происходят и между немцами и россиянами, между французами и россиянами. Мы работаем над тем, чтобы такая встреча состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель. И мы считаем, что было бы очень справедливо. Потому что она действительно очень много для этого сделала. И на сегодняшний день мы имеем двух свидетелей, которые присутствовали при подписании Минских договоренностей. Поэтому для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время. Консультации продолжаются", – отметил Андрей Ермак.

Позиция России

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Далее глава Офиса Президента Украины рассказал, что соответствующие предложения передаются и в Кремль, но там их не слышат.

"Это важно, чтобы переговоры состоялись. Но официальных лиц России постоянно не устраивает повестка дня. Но, если есть желание прекратить войну, надо садиться и разговаривать", – сказал Ермак

Нормандской формат

Нормандский формат – тип встреч в четырехстороннем формате между первыми лицами Украины, Германии, Франции и России, где обсуждаются вопросы российской вооруженной агрессии против Украины.

Название формата происходит от места встречи глав этих четырех государств, которая первый раз состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция), в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия второго фронта во Второй мировой войне.

Следующая встреча в таком же формате прошла 16-17 октября в Милане (Италия).

Третья встреча состоялась 11-12 февраля 2015 году в Минске (Беларусь).

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть США в "Нормандском формате", но предположил, что американцы могут помочь в урегулировании конфликта и в параллельном формате.

Ранее в России назвали условие для присоединения США к "Нормандского формата" . В Москве нервничают, что Америка окажется на стороне Украины и будет давить на Москву.