Никто за Украину воевать не будет – НАТО не готово противостоять России

Стефанишина считает, что нам НАТО не поможет. Коллаж "Сегодня"

НАТО сейчас не готово ответить на возможную военную агрессию России и Украине не стоит ждать защиты от других стран – никто за нас воевать не будет. Об этом сказала в интервью Радио Свобода вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Из-за войны на Донбассе и аннексии Крыма Альянс мобилизовался и даже подстроился под новые реалии российской агрессии, но вряд ли готов дать РФ отпор.

Реклама

"Если честно, я не чувствую большой готовности к этому. Пока я не вижу большой политической рамки и большой готовности давать отпор российской военной агрессии. Хотя война в Донбассе и аннексия Крыма также имела своим следствием изменения внутри НАТО. В НАТО была введена отдельная должность заместителя генсекретаря по вопросам новых вызовов безопасности. То есть НАТО сейчас полностью разделено на военный блок и на гибридный блок – это киберугрозы, энергетическая безопасность", – сказала Стефанишина.

При этом она считает, что Украине не стоит рассчитывать на чью-то помощь.

"Конечно, это абсолютно реалистичная и правдивая тезис, что никто за нас воевать не будет. Хотя Украина, не будучи членом НАТО, все же является одной из самых боеспособных армий мира. И мы готовы были бы применить статью 5, даже не будучи членом НАТО. Вероятность разворачивания Россией военных действия на территории одной из стран НАТО очень маловероятна", – добавил вице-премьер.

Реклама

Украину не особо ждут в НАТО