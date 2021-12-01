Никого не сбил? Зеленский приехал в Раду (видео)

Зеленский приехал в Раду. Коллаж "Сегодня"

Кортеж президента Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду, где он выступит с ежегодным обращением.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

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Отметим, что накануне пресс-секретарь главы государства Сергей Никифором говорил, что Зеленский будет к 10 часам утра в парламенте. Там он обратится к депутатам с ежегодным посланием, в котором расскажет о внутренней и внешней ситуации вокруг Украины.

Напомним, 26 ноября после большой пресс-конференции президент пытался уехать, но его кортеж окружила толпа журналистов. В какой-то момент на выезде автомобиль из кортежа Зеленского травмировал журналистку телеканала "Прямой" Анну Дзюбу, которую пришлось увезти на скорой помощи.

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