Никого не сбил? Зеленский приехал в Раду (видео)

Зеленский приехал в Раду. Коллаж "Сегодня"
Кортеж президента Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду, где он выступит с ежегодным обращением.
Об этом сообщает PavlovskyNews.
Отметим, что накануне пресс-секретарь главы государства Сергей Никифором говорил, что Зеленский будет к 10 часам утра в парламенте. Там он обратится к депутатам с ежегодным посланием, в котором расскажет о внутренней и внешней ситуации вокруг Украины.
Напомним, 26 ноября после большой пресс-конференции президент пытался уехать, но его кортеж окружила толпа журналистов. В какой-то момент на выезде автомобиль из кортежа Зеленского травмировал журналистку телеканала "Прямой" Анну Дзюбу, которую пришлось увезти на скорой помощи.
Что под Радой и у депутатов
- Сегодня уже с самого утра весь центр Киева перекрыт, полиция оцепила правительственный квартал. Активисты заблокировали улицы Крещатик, Михайловская, Костельная и другие. Под здание ВР и в окрестностях огромное количество правоохранителей.
- Накануне депутатам дали установку относительно обращения Зеленского в Раде. Заместитель председателя ВР Александр Корниенко предупредил нардепов, что не будет никаких вопросов к главе государстве.
- Читайте также все подробности большой пресс-конференции Зеленского, где было не только много информации, но и не мало скандалов.