Никакой "зрады" не произошло – Яценюк оценил требования Путина по Украине

"Первое и основное, что может нас защитить, – это сильная Украина и сильные Вооруженные силы украинского государства. Второе – это поддержка США и стран-членов ЕС", – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Сегодня. Итоги" на телеканале Украина.

Арсений Яценюк призвал украинские власти выступать единым фронтом с западными партнерами: "Не нужен этот пренебрежительный и поучительный тон со стороны президента к нашим партнерам. Если у вас есть претензии к ним, закройтесь в комнате и выскажите все претензии. А внешне должен быть единый фронт поддержки Украины".

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Он подчеркнул, что президент США Байден отстаивает позицию Украины:

Никакой "зрады" не произошло. Иначе Путин бы не выставлял красные линии и не предъявлял требований к Соединенным Штатам Америки и НАТО, чтобы подписать соглашение, где Украина не может стать членом Альянса".

"Для меня эти требования означают, что Путин знает, что Украина может стать членом НАТО", – сказал он.

Ситуация, подчеркнул он, продолжает обостряться. Ведь, по информации CNN, чиновники США заявили, что у нас есть 4 недели, чтобы успокоить Путина:

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"И фактически успокоением Путина и довольно жесткой позицией по защите Украины сегодня занимается президент Соединенных Штатов и страны – члены ЕС".

Кроме того, генеральный секретарь НАТО заявил, что они готовы говорить с Россией, но "не готовы говорить о том, что Россия может иметь право вето на членство Украины в НАТО". "Это достаточно четкие сигналы", – считает Яценюк .

"Путин сегодня не принял решение о наступлении на Украину. Но никто не знает, будет ли это решение принято или нет. Нам необходимо всегда быть готовыми ко всем сценариям", – подчеркнул Арсений Яценюк.