"Ничем хорошим для нас это не закончится". Девять итогов года от Савика Шустера и тревожный прогноз на 2022-й

Савик Шустер: "Зеленский играет очень хорошо роль президента. Но сценаристы и режиссеры очень слабые". / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист и телеведущий Савик Шустер в рамках программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" поделился впечатлениями от уходящего года. Самой яркой личностью в 2021-м он назвал изобретателя и миллиардера Илона Маска, а героем года в Украине – экс-начальника Главного управления разведки Василия Бурбу. Какие еще события наиболее поразили Савика Шустера, что ждать в 2022 году и какие перспективы у Зеленского? Далее – прямая речь.

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Эмоция года – удивление

Преобладающая моя эмоция – это удивление, если не употребить другое слово. Такой концовки этого года я, естественно, не предполагал. Это реально настоящая неожиданность... Не хочу использовать такие слова, но это близко к шоку.

Считаю, что я не единственный, кто очень глубоко удивлен тем, что происходит и насколько изменился глава государства и окружение вокруг него. Почему они это делают? Тот сценарий, который они себе нарисовали, написали и представили – не работает. Сейчас это чистая импровизация. Это поиск сценарных поворотов.

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Импровизация года – "госпереворот" Зеленского

Что значит журналистам произнести журналистам слово "переворот" и через несколько дней, выступая в Верховной Раде на ежегодном послании, об этом вообще ни слова не сказать? Это была одна серия сериала – "перевороты" и так далее. И это уже вторая серия – там "переворотов" уже нет. Это все немножко смущает, потому что не в действительности представляется жизнь людям, которые руководят страной, а в каких-то совершенно сценарных историй. Сценарии, которые они придумываются и вбрасываются в общество.

Пресс-конференция – полная, совершенная импровизация. Президент не был к ней готов. Надо подчеркнуть, что и вопросы журналистов не были подготовленными. Зачем это было сделано? Как раз в ответе на мой вопрос и прозвучал этот "переворот". Это такая новость, что только актер может сказать с таким драматизмом. Это была новость всемирная. Я не знаю страны, где есть СМИ, в которой это не было первой новость – переворот в Украине. Это шло сквозняком.

Они (власть в Украине. – Ред.) пишут сценарий. Они реально плохие режиссеры. Зеленский играет очень хорошо роль президента. Он играет роль президента прекрасно. Но сценаристы и режиссеры очень слабые. И это меня тоже удивляет. С другой стороны, это вам не сатира. Да. Потому что это немножко другой жанр. А обвинить кого-то в перевороте – это совсем другой жанр.

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Переломный момент года – санкции СНБО

Я думаю, что момент, когда они приняли решение использовать СНБО как инструмент карательной политики. Или просто карательный инструмент. Момент, в который это решение было принято. Я не знаю, в каком составе. Точно должен был быть президент, потому что он глава Совета национальной безопасности и обороны. В момент, в который они решили, что это прут, это наш инструмент, это наш лом.

Правовое поле не играет никакой роли. Мол, с этим инструментом в руках мы накажем всех, кого мы считаем, что нужно наказать. Мол, мы себе расчистим поле, мы будем реально властвовать вот с этим инструментом в руках. Вот этот момент, я считаю, был началом конца. Это очень, кстати, большевистский метод

Я вообще не понимаю этого, поверьте мне. Вот это борьба за каналы, за что им показывать. Понимаете, что-то в жизни надо делать вообще-то. Пропагандой жизнь не улучшишь. Не станет тебе жизнь приятней, не станут цены ниже, или не будут повышаться. Огромное количество вещей не изменится, если ты таким средством будешь постоянно обращаться к народу и говорить какие-то вещи, которые не происходят.

О футбольной неожиданности года – Шевченко

Андрей Шевченко не ушел из сборной Украины, его ушли. Я с Андреем Николаевичем не разговаривал на эту тему, но разговаривал с другими людьми. Я знаю, что Федерация повела себя очень некорректно. Это мягко сказано. Я думаю, что Андрей Николаевич остался бы тренером сборной.

Человек года – Маск

Илон Маск — почему бы и нет. С одной стороны, это человек, который мыслит о будущем, он делает многие вещи для будущего. Ну, и еще ведет сатирическую программу Saturday Night Live. За это можно дать человека года. Это очень яркая личность. Думаю, он наиболее яркий. Я пытаюсь думать, кто бы мог еще, но пока никто в голову не приходит.

Человек года в Украине – Бурба

Чисто субъективно, я бы человека года дал Василию Бурбе и его ребятам — за храбрость, что они в принципе вышли в публичную плоскость. Для разведчика это как для медика нарушить клятву Гиппократа.

Выйти так, в открытую — это была очень дерзкая операция (по "вагнеровцам" — Ред.), она была сорвана. Они вышли и сказали, что в окружении президента есть "крот", и еще хуже, что мы можем оказаться в ситуации, как в 2014 году, когда мы узнаем, что один министр и другой руководитель — граждане России.

Прогноз года – ничем хорошим это не закончится

Можно придумать все что угодно. Власть, когда она тяготеет к авторитаризму, у нее развивается некая конспирологическая креативность... Я не могу сказать, что они (команда Зеленского. – Ред.) достигли вершин своей креативности. Я думаю, что они еще сделают пару шагов вперед. Ничем хорошим это не закончится. Я сейчас говорю и про них, и про нас. Про всех. Вот ничем хорошим это не закончится. Потому что они прекрасно знают, что они делают. Что самое страшное. Вот самое страшное, что они знают, что они делают", — сказал журналист.

Надежда года – вакцина от всех вирусов

К какому выводу я пришел? Вирус сделан в лаборатории и он убежал. Убежал к человеку напрямую, не через животное. Вирус – это же осколок. Он сам не размножается. Вирус сам не способен жить. Ему нужен хозяин. Он нашел идеального хозяина. При этом мы с таким не сталкивались.

"Вакцина" будет словом года в той или другой вариации, пока мы что-то не найдем что-то подобное пенициллину, но от вируса. Пока не был изобретен пенициллин, люди умирали от самых простых инфекций. Потому что с бактериями нельзя было ничего сделать. Вот когда ученные дойдут до того, что будет универсальное средство для борьбы с вирусами...

Сейчас, конечно же, все движется гораздо большими темпами, чем это было до середины 20 века. Все быстрее. Большие усилия брошены на это. Я думаю, что есть вероятность изобретения этого в 2022 году.

Сериал года – "Игра в Кальмара"

От бедности, нищеты и растущей несправедливости. Потому что в мире, не говоря только про Украину – это сейчас все COVID-19 подчеркнул жирным шрифтом. Несправедливость, отсутствие солидарности, что человечество не может найти общий язык между собой и разница между богатыми и бедными – это бездна. И как через эту бездну переступить, не упав туда? Это в общем-то сложно.

Пожелание года – надо беречь себя

Это настолько даже очевидно и банально с моей стороны... Прожить эту зиму без замерзаний, отключений и приключений такого рода – это первое. И, второе – это, конечно же, здоровье. Мы понимаем, что идем от одного мутантна ко второму мутанту – надо беречь себя, правильно питаться, вести правильный образ жизни. Да, вот такая ситуация! И, в общем-то, надо вакцинироваться. Я надеюсь, что мы через год встретимся на телеканале "Украина" и подведем итоги 2022 года, улыбаясь.