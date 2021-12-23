"Не поддавайтесь на хайп": Кулеба объяснил новый нашумевший указ Зеленского

Кулеба не видит зрады в указе Зеленского. Коллаж "Сегодня"

Указ президента Владимира Зеленского о внешнеполитической деятельности государства не означает, что кроме президента, премьера и главы МИД в Украине никто не сможет делать официальные заявления. Комментарии смогут давать все, кто на это будет уполномочен.

Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, указ главы государства не о том, кто может делать официальные заявления, а кто нет.

"Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий, приходит цивилизованный порядок и исполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических сношениях", – написал Кулеба.

Министр отметил, что в документе идет речь об официальной позиции государства, и именно на премьера, президента и главу МИД возложена эта ответственность от имени государства.

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"Комментировать, выступать с разъяснением по поводу внешней политики могут и будут разные люди, уполномоченные на это в установленном порядке. И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель Офиса президента или спикер МИД не могут давать комментарии – это искажение реальности. Поэтому не поддавайтесь на хайп", – подчеркнул он.

Зачем нужны новые правила