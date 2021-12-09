Назван самый жесткий сценарий против Путина, на который готов Байден

У Байдена есть чем ответить Путину. Коллаж "Сегодня"
Самое жесткое наказание России за возможное вторжение в Украину, на которое готов сегодня президент США Джо Байден, – это мощные санкции совместно с европейскими союзниками. Это особенно просматривается на фоне последних его контактов с лидерами Европы.
Об этом пишет в своей колонке для НВ экс-министр иностранных дел Павел Климкин.
По его мнению, Путин может прибегнуть к провокациям. Это прослеживается по истории его войн в Чечне, Сирии, Грузии: он всегда поднимал ставки, а потом смотрел, может ли "на понт" взять кого-нибудь или нет.
"Это классический путинский менталитет. Но Байдена "на понт" никак не возьмешь. Он четко Путина предупредил, чему тот себя подвергает. Но команды и Байдена, и русские будут еще работать после этих переговоров. Очень важно, чтобы мы были в этой истории", – пишет Климкин.
Он напомнил, что Байден отдельно собирает европейских лидеров, и отдельно говорит с Украиной.
"Вот это слово "отдельно" мне больше всего не нравится в этой истории. Поэтому задача нашей внешней политики вложиться и реально объяснить, что это не вопрос доверия, что это вопрос технологической подготовки к переговорам", – подчеркнул экс-министр.
Путин готовят "ответку" за Украину
Сейчас США и Европа готовят общий скоординированный ответ на возможное вторжение РФ в Украину. Но санкции – это самое грозное, что может предложить Запад Москве.
"Ну и конечно действия по отношению к Путину самому и окружению. Это самые жесткие вещи, к которым может прибегнуть сегодня Байден. И то, что мы не являемся частью этой истории, меня реально настораживает", – резюмировал Климкин.
Переговоры Путина и Байдена по Украине
- 7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовые переговоры по Украине. Среди прочего хозяин Кремля настаивал на гарантиях, что НАТО не будет принимать Украину. Но на переговорах уже Байден дал понять российскому лидеру, что он не имеет право голоса в этом вопросе. В итоге Байден предложил Путину два варианта по Украине.
- Стоит отметить любопытный момент: как и после летней встречи в Женеве, так и после нынешних переговоров лидеры США и РФ так и не пришли к чему-то конкретному в украинском вопросе. "Сегодня" разбирались, почему после переговоров Байден – Путин осталась тревога.