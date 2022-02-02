Назначение посла все ближе! Украина получила запрос от США

Кандидат на должность посла США в Украине Бриджит Бринк. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ведомство получило запрос на назначение Бриджит Бринк послом США в Украине. Согласование кандидата продолжается.

Об этом Кулеба сказал во время брифинга, передает Интерфакс.

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"Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД уже запустил соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры", – сказал он.

Министр напомнил, что в каждой стране есть определенная процедура согласования кандидатуры посла, и после этого принимается решение.

"Мы эту процедуру запустили, и когда вся информация будет собрана, будет приниматься политическое решение", – добавил он.

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В Украине почти три года нет посла США

Соединенные Штаты с мая 2019 года не могут назначить посла в Украине. Последней эту должность с 2016 по 2019 год занимала Мари Йованович.

Начиная с 20 мая 2019 года в Украине вместо чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов сменились несколько временных поверенного в делах США в Украине.

На сегодняшний день должность временного поверенного занимает Кристина Квин.

Ранее мы сообщали, что известно о Бриджит Бринк.

Также напомним, США разрешили эвакуацию своих дипломатов из Украины.