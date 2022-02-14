НАТО в обмен на мир с Россией: у Путина отреагировали на слова Пристайко

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, на что в Москве обратили внимание / Фото: Коллаж: Сегодня

Официальный отказ Украины от идеи вступления в НАТО способствовал бы "формулированию более значимого ответа на озабоченности" Российской Федерации.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО, сообщает Интерфакс.

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Другие цели в Конституции

По словам Пескова, в Москве обратили внимание на то, что из Киева попросили посла разъяснить его мнение.

"Поэтому вряд ли это (заявление посла. – Ред.) можно воспринимать как некий свершившийся факт, не имея концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева. Мы знаем, что совсем другие цели обозначены в Конституции страны (Украины. – Ред.)", – сказал он.

Вадим Пристайко / Фото: Игорь Рец, Сегодня

Заявление Пристайко

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью журналисту Стивену Нолану заявил, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Российской Федерацией.

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По словам посла, вступление в НАТО предусмотрено Конституцией Украины. Однако он уточнил, что, учитывая ту угрозу, которая есть, Украина "могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг".

Реакция посольства

В посольстве Украины в Великобритании прояснили "провокативные интерпретации разговора" посла Украины, отметив, что планы членства в НАТО "остаются неизменными".

"Это ясно регламентируется нашей Конституцией. Пока Украина не является членом Альянса, мы готовы рассматривать другие договоры, включая двусторонние, чтобы предотвратить войну", – заявили в посольстве.

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Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что стремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в Конституции страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.

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