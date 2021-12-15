В Раде депутатам раздали "книги Зеленского" за 99 грн (фото)

В Раде парламентариям раздали книги Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде сегодня начали бесплатно раздавать книгу "Большое строительство" президента Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"По всей Верховной Раде разложили книги о лице "Большого строительства". Когда вся страна говорит об одном известноом человеке (экс-замглавы МВД Александре Гогилашвили. – ред.), власти решили прикрыться лицами настоящих трудяг и рабочих. Рабочим – уважение и благодарность, лицам власти – собирайте манатки и бегите", – написал политик.

По его словам, среди лиц рабочих "Большого строительства" не забыли показать Зеленского, Ермака, и Кубракова, и Данилова, а вот координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко почти незаметен.

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Эти книги также носят в кулуарах Рады, активно распаковывают коробки с книгами и уносят в сессионный зал.

В своем Telegram экс-нардеп Игорь Мосийчук опубликовал фото, как раздают книги.

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О книге

Книга "Программа президента Украины "Большое Строительство-2020. Лица" – это альбом с сотнями фотографий рабочих, которая была выпущена за бюджетные деньги. На фото люди укладывают новый асфальт, строят детсады, реконструируют больницы.

Составитель издания – консультант государственной программы "Большое строительство" Юрий Голик.

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В данный момент книга проедается в интернете по 99 гривен. Она выпущена на украинском языке. Всего книге 286 страниц.

Напомним, весной 2020 года стартовал национальный проект "Большое строительство" – масштабная перестройка инфраструктуры Украины. В течение проекта "Большое строительство" планируется возвести более 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 200 новых приемных отделений больниц.