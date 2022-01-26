"Подарок" в день "нормандской встречи": Зеленского предупредили о "заварухе" на Донбассе

Павел Климкин (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на призыв секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака помочь так называемым республикам "ДНР" и "ЛНР" поставками вооружения. По его мнению, таким образом Кремль решил увеличить ставки в переговорах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Реклама

"Руководство партии "Единая Россия" хочет поставлять в оккупированный Донбасс не только свои партийные билеты, но и оружие. "Подарок" в день встречи "Нормандской четверки" в Париже и последующее поднятие ставок. Нападение с территории оккупированного Донбасса становится более вероятным", – говорится в сообщении.

Что известно?

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак призвал помочь т. н. "ДНР" и "ЛНР" и поставить им вооружения для сдерживания Киева. В ответ на это Лавров заявил, что Москва выступает за выполнение Минских соглашений.

"Мы являемся сторонниками безусловного выполнения Минских договоренностей, которые сейчас как раз Украина саботирует", – сказал он.

Реклама

Переговоры с боевиками

Накануне в СМИ появилась информация о том, что на повестке дня переговоров "нормандских советников" в Париже якобы поднимут вопрос о переговорах Украины с террористами так называемых республик "ЛНР" и "ДНР".

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг слухи. Он заявил, что позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной, она отвечает украинским интересам, поэтому никаких переговоров с боевиками не будет.

Кроме того, в Кремле ответили, будет ли диалог президента РФ Владимира Путина с боевиками "Л/ДНР".

Также напомним, 19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли в палату 11 депутатов-коммунистов.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников заявил, что такое решение будет равно выходу этой страны из Минских договоренностей.