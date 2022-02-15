"Нам удалось сдержать Россию": Кулеба отреагировал на отвод войск от Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил об успешном сдерживании российского наступления / Фото: Коллаж: Сегодня

Украине вместе с международными партнерами удалось избежать вторжения со стороны Российской Федерации. Об этом на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия ведет свою опасную игру и весь мир это видит. Это часть тактики шантажа и запугивания, которую Кремль воплощает уже много лет. Мы, украинские дипломаты, работаем в режиме 24/7, чтобы Украина прошла этот период усиленного давления с достоинством, чтобы защитить наши национальные интересы, и нам действительно это удалось – вместе с партнерам сдержать Россию от дальнейшего обострения ситуации. Сейчас уже середина февраля, и вы видите, что дипломатия продолжает работать", – сказал он.

По словам Кулебы, говорить о деэскалации ситуации можно будет лишь тогда, когда это воплотится в жизни, а не просто будут звучать пустые заявления.

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"Из Российской Федерации постоянно звучат разные заявления, поэтому у нас уже есть правило, знаете, – не "услышим, тогда поверим", а "увидим и тогда поверим". Увидим отвод – поверим в деэскалацию", – отметил глава МИД.

Отвод войск

15 февраля Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений. К Южному и Западному военным округам относятся среди прочего Воронежская, Курская, Ростовская и Брянская области, которые граничат с Украиной.

Ситуация с возможным вторжением

14 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ситуация нагнетается, и вторжение маловероятно.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что на защите внутренней безопасности Украины стоят тысячи полицейских, нацгвардейцев, дипломаты, разведка. Также министр призвал граждан Украины сохранять спокойствие и продолжать выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады, предприятия.

Бывший экономический советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что провокации со стороны России будут, но войны, как таковой не будет.

Откуда появились даты

Американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину – 15 февраля. По информации неких официальных лиц США, вторжение может начаться с операции под "чужим флагом" на Донбассе или с атаки на Киев.

Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк заявлял, что Россия может напасть на Украину 20 февраля. В этот день завершаются совместные российско-белорусские учения вблизи украинской границы.

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Среди различных сценариев эта дата отмечается как возможное начало российского нападения на Украину. Дело в том, что именно в этот день заканчиваются зимние Олимпийские игры в Китае, на поддержку которого рассчитывает президент РФ Владимир Путин, и он, вероятно, не хочет запятнать это событие.